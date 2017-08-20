﻿ Іменини 20 серпня | ТБ КАПРІ

Олександр від давньогрецького імені Александрос: алекс — «захищати» і андрос — «чоловік», «людина»
Олексій від давньогрецького імені Алексіос — «захисник»
Антон від римського родового імені Antonius, що походить від давньогрецького Антао — «зустрічатися, стикатися», «вступати в бій», «змагатися» або антос — «квітка»
Афанасій від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова Атанатос — «безсмертний»
Василь від давньогрецького імені Басілейос — «царський, царствений»
Дементій від латинського — «приборкувач», «усмиряє»
Дмитро від давньогрецького імені Деметріос — «присвячений Деметрі (богині родючості)», «землероб»
Єлисей від давньоєврейського імені Еліша — «Бог — порятунок» один з варіантів вимови імені Одіссей, що походить від грецького імені Одюссеус — «сердитий», «гнівний»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Митрофан від давньогрецького імені Метрофанес: метер — «мати» + файно — «показувати, світити, являти»
Михайло від давньоєврейського імені Міхаель — «рівний, подібний до Бога», «іспрошенний у Бога»
Петро від давньогрецького імені Петрос — «камінь», «твердий», «надійний»
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»
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