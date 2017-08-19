﻿ Сьогодні православні святкують Преображення Господнє, або Яблучний Спас | ТБ КАПРІ

19 серпня православні святкують Преображення Господнє. Це свято було встановлене Церквою приблизно в IV столітті на честь події, що відбулася в останній рік земного життя Сина Божого. Як сказано в Євангелії, незадовго до своїх хресних страждань Христос явив декому зі своїх учнів чудо Преображення. З Іваном, Яковом та Петром Ісус піднявся на розташовану неподалік від Назарета гору Фавор і преобразився перед ними: обличчя Спасителя засяяло, як сонце, а одяг став білим, як сніг. Побачили апостоли і старозавітних пророків Мойсея і Іллю, які розмовляли з Ісусом. А з світлої хмари над ними пролунав голос Бога-Батька, який назвав Ісуса своїм улюбленим Сином.
Ще в VIII столітті встановився звичай освячувати в цей день плоди нового врожаю. У наших місцях це були в першу чергу яблука. Тому в народі свято Преображення Господнього називають Яблучним, або Другим, Спасом.
По погоді на Яблучний Спас визначали, чого можна чекати від природи. Вважалося, що ясне небо передрікає суху осінь і сувору зиму.
Також в цей день в Україні відзначають день пасічника.
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