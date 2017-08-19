﻿ Кому заважає українське ТБ на Донбасі? | ТБ КАПРІ

«Існує міф щодо неможливості доступу до українського телебачення і радіо на окупованих територіях. Але це не так. Окрім супутникового мовлення, на Донбасі працюють також місцеві телерадіокомпанії, які охоплюють значну частину як підконтрольної Україні території, так і тимчасово окупованої. Так, можливо, їх не багато, але головне, що вони є і працюють.
Одне з таких ЗМІ — ТОВ «Телебачення «Капрі», яке базується у м. Покровськ (колишній Красноармійськ). Його робота спрямована на інформування населення про події, що відбуваються в Україні, на правдиве висвітлення новин та ретрансляцію українських телеканалів. Територія охоплення телеглядачів — понад 25 міст та районів Донеччини, а також частина Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. При цьому сигнал ТБ «Капрі» «добиває» до окупованих Горлівки, Донецька, Макіївки.
Здавалося б, місцевій (та й не тільки) владі, а також різним українським структурам потрібно всіляко сприяти роботі тамтешніх журналістів, особливо з огляду на засилля на тій території російських та колаборантських пропагандистських ЗМІ, які беруть надактивну участь в інформаційній війні проти України. Тому учасників інформаційного опору з нашого боку треба, образно кажучи, на руках носити.
Та де там! Ще взимку, а точніше 6 лютого цього року, коли на Донеччині лютував майже 20-градусний мороз, ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» у м.Покровськ (яке є монополістом з енергопостачання) відключило ТОВ «Телебачення «Капрі» від електрики. За твердженням журналістів телеканалу — по надуманій причині і без попереднього письмового попередження, мотивуючи відсутністю договору.
Треба зауважити, що договір про постачання електричної енергії між ТОВ «Телебачення «Капрі» та ВАТ «Донецькобленерго» (коли енергокомпанія ще не належала Рінату Ахметову) було укладено 2005-го — на три роки і вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі сторін не сповістить іншу про припинення його дії. З того часу «Капрі» справно сплачувала за електроенергію і договір продовжувався автоматично. Аж до лютого 2017-го — якраз у період загострення ситуації в зоні АТО. Телевізійники звертають на це особливу увагу і ставлять запитання: кому це було вигідно?
Тоді ж, у лютому, звернулися по допомогу до РНБО. Питання розглянула Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг і наприкінці березня листом визнала дії ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» такими, що суперечать діючому законодавству і зобов’язала терміново відновити енергопостачання ТОВ «Телебачення «КАПРІ». Втім, монополіст проігнорував рекомендації свого регулятора.
Для відновлення справедливості не залишалося нічого крім звернення до суду. 25 травня у Господарському суді Донецької області відбулось слухання справи. Феміда задовольнила позов телебачення «КАПРІ» та зобов’язав компанію «ДТЕК» негайно поновити постачання електричної енергії.
Гадаєте, так воно й сталося? Помиляєтесь! В Україні є такі сили, які можуть собі дозволити не звертати уваги на рішення суду, ухвалені «Іменем України». ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», використовуючи своє Конституційне право, подала апеляцію, але при цьому, всупереч закону, судове рішення про «негайне» поновлення енергопостачання вчергове проігнорувало.
Втім, вже в серпні Донецький апеляційний господарський апеляцію залишив без задоволення, а рішення попереднього суду — без змін.
«Відстояти справедливість та законність стало можливим завдяки юридичній підтримці Юрія Кармазіна, який є Головою Партії захисників Вітчизни, президентом Інституту Права та Суспільства, першим в Україні Сенатором Міжнародного Парламенту Безпеки і Миру, народним депутатом України чотирьох скликань, заслуженим юристом України», — прокоментували судову ухвалу журналісти ТБ «Капрі».
Вони також наголосили, що протягом майже чотирьох місяців телеканал звертався за допомогою до правоохоронних органів усіх рівнів, які чомусь не знаходили і не вбачали ні в діях, ні в бездіяльності ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ніяких правопорушень. «Виникає питання, чому саме у період загострення ситуації в зоні АТО, ДТЕК припинив енергопостачання телеканалу «КАПРІ»? Чи не є це діями, спрямованими на перешкоджання професійній журналістській діяльності співробітників ТК «КАПРІ», а також припинення роботи телеканалу в цілому?.. А може взагалі свої дії ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» у м.Покровську скоригувало із правоохоронцями на користь держави-агресора? Чиї інтереси насправді відстоює СБУ? Незрозуміло!», — обурюються працівники «репресованого» ЗМІ.
З ними солідарний і Юрій Кармазін, який так прокоментував ситуацію: «Керівником Красноармійського ЦОК ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» використовується монопольне становище та самовільно, всупереч установленому порядку, вчиняються неправомірні дії, чим заподіяна значна шкода інтересам власника «ТВ «Капрі»… Фактично, такі дії посадових осіб містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 171 КК України, що виражається у перешкоджанні журналістській діяльності й є кримінально караним діянням.
Тому припинення електропостачання без наявних на те підстав я та ТОВ «Телебачення «Капрі» розцінюємо як дії, пов’язані із розробкою (виконанням) проекту ФСБ РФ у сфері інформаційної війни та свідомою підтримкою сепаратизму, а також припинення роботи каналу, який, зокрема. транслює і «5 канал». Відповідно до статті 382 КК України передбачена кримінальна відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню».
Голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін вимагає внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про вчинення посадовими особами ПАТ ДТЕК «Донецькобленерго» злочинів, передбачених ст. ст. 171, 382 КК України і розпочати відповідне досудове розслідування.
Висловив Юрій Анатолійович і докір колегам-тележурналістів із Покровська — телевізійникам, які працюють на центральних телеканалах: «Де ж ваша журналістська солідарність? Чому замовчуєте свавілля, яке чиниться олігархами на ваших колег на містах?». Утім, пояснення цьому просте, бо майже всі центральні телеканали, наголошує Ю. Кармазін, належать колегам-олігархам.
Але цей факт не може виправдовувати відсутності цехової — журналістської — солідарності. Тому що свобода слова є краєугольним каменем демократії, яку задекларувала обрана українським народом влада України. І про це не можна ні забувати, ні ігнорувати».
Михайло СЕРДЮК.