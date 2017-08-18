﻿ Інформація про стан оперативної обстановки за 17.08.2017 року | ТБ КАПРІ

Протягом минулої доби до чергової частини Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області надійшло 177 повідомлень, 41 з яких із ознаками кримінальних правопорушень.
Правоохоронцями виявлено факт незаконного зберігання боєприпасів. За даним фактом відкрите кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.
Протягом минулої доби правоохоронцями розкрито ряд крадіжок майна. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Повідомляє Покровський відділ поліції ГУНП в Донецькій області.
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