﻿ ЯК ПОКРОВСЬК ВІДЗНАЧИТЬ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ | ТБ КАПРІ

ЯК ПОКРОВСЬК ВІДЗНАЧИТЬ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

| 18.08.2017 | Новини, Увага! | Комментариев нет

Щорічно, 24 серпня, Україна святкує один з найбільш знаменних свят в історії — День Незалежності. У 2017 році держава відзначить 26-ту річницю незалежності, а заходи в країні обіцяють бути повні різноманітності. Як же Покровськ відсвяткує головне свято країни?

 

О 10:00 в сесійній залі Покровського міської ради відбудеться урочисте нагородження до Дня Незалежності України.

 

10:45-11:00 на площі ім. Шибанкова буде розгорнуто український прапор розміром 24х36 м.

 

Також у Покровську відбудеться традиційний автопробіг, присвячений Дню Державного Прапора та Дню Незалежності України. Збір учасників о 10:30 на площі ім.Шібанкова. Старт об 11:00.

Пізніше у Покровському историчному музеї  буде відкрито 2 експозиції: «Сучасна Україна. Роки Незалежності» та «АТО».

 

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