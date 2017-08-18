﻿  Цілодобова подача води  у Покровську буде відновлена | ТБ КАПРІ

Про це повідомив директор комунального підприємства «Покровсководоканал» Михайло Дитковский.
Нагадаємо, водопостачання за графіком було введено з 28 липня у зв’язку з нестачею води, що надходить в місто. Південнодонбаський водопровід з зими працює не на повну потужність: одна з двох ниток пошкоджена в результаті бойових дій і до цих пір не відновлена, а влітку ситуацію погіршили аномальна спека і збільшення витрат на полив. Тоді скорочення торкнулося не тільки Покровська, а й інших населених пунктів.
головний інженер Красноармійського РПУ «КП« Компанія «Вода Донбасу» Віталій Чорний повідомив, що одна з ниток ЮДВ як і раніше не працює. Однак зниження температури повітря та зменшення витрат на полив дало можливість відмовитися від недавнього скорочення подачі води, викликаного спекою.
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