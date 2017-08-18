﻿ ЦІЛОДОБОВА ПОДАЧА ВОДИ У ПОКРОВСЬКУ БУДЕ ВІДНОВЛЕНА | ТБ КАПРІ

ЦІЛОДОБОВА ПОДАЧА ВОДИ У ПОКРОВСЬКУ БУДЕ ВІДНОВЛЕНА

| 18.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Про це повідомив директор комунального підприємства «Покровсководоканал» Михайло Дитковский.

Розповісти
﻿

Додати коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *