﻿ У СЕЛИДОВО ОТРУЇЛАСЬ 14-РІЧНА ДІВЧИНКА | ТБ КАПРІ

У СЕЛИДОВО ОТРУЇЛАСЬ 14-РІЧНА ДІВЧИНКА

| 18.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від старшої медсестри дитячого відділення міської лікарні м. Селидове про те, що бригадою ШМД до них була доставлена 14-річна дівчинка із гострим отруєнням.

Розповісти
﻿

Додати коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *