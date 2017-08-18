﻿ У ПОКРОВСЬКУ ГОТУЮТЬСЯ ДО СВЯТ | ТБ КАПРІ

У ПОКРОВСЬКУ ГОТУЮТЬСЯ ДО СВЯТ

| 18.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет

 

У Покровську День міста і День шахтаря традиційно святкуватимуть два дні — 26 і 27 серпня. Міська влада планує влаштувати справжнє свято в парку «Ювілейний». Наразі триває підготовка до події.

 

 

 

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