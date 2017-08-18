﻿ Співробітники ювенальної превенції поліції Добропілля проводять профілактичну роботу з родинами, які опинилися в скрутному становищі | ТБ КАПРІ

Профілактичні бесіди, різнопланова підтримка, своєчасний контроль та виявлення проблемних питань, а також допомога в їх розв’язанні – саме такі заходи проводять правоохоронці разом із соціальною службою у справах дітей, відвідуючи родини, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. В Добропільському районі проживає близько 50 таких сімей і вчора відбувся черговий рейд по 10-ти з них.
Так співробітники Добропольського відділення поліції разом із спеціалістами соціальної служби міста обійшли кілька родин у м.Добропілля та Білицьке і перевірили умови проживання та виховання дітей в цих сім’ях. Загалом в них виховується 16 дітей різного віку – від 2 до 15 років.
Правоохоронці перевіряли наявність найнеобхіднішого для розвитку і проживання дітей в цих родинах – наявність продуктів харчування, сезонного одягу, місць для навчання та відпочинку. Багато хто з дітей скоро підуть до школи, тому поліцейські цікавилися чи готові вони до навчального року, чи мають необхідне канцелярське приладдя та підручники.
Співробітник ювенальної превенції Стас Сухоручко відмітив, що майже в усіх родинах задовільні побутові умови, діти чисті та доглянуті, а батьки, яким раніше робилися зауваження, виправили свої помилки.
-Ми бачимо велику користь від подібних рейдів. Приємно вражає, коли батьки усвідомлюють свої помилки і заради власних дітей змінюють своє і їхнє життя на краще,- розповів правоохоронець.
Лише в м. Білозерськ виявилася горе-матір, яка недбало ставиться до своїх батьківських обов’язків. На момент прибуття правоохоронців, 43-річна жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, а в помешканні, де вона проживає разом із доньками 13 та 14 років, панувала повна антісанітарія. Пояснити чому в квартирі такий безлад — жінка не змогла, лише пообіцяла виправити ситуацію. Так як її «обіцянки» вже неодноразово чули співробітники поліції та соціальної служби, але вони так і не були виконані, правоохоронці склали відносно матері адмінпротокол за порушення ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» та надали їй термін для усунення недоліків.
Правоохоронці нагадують всім батькам, що у них є певні обов’язки по вихованню, навчанню, захисту прав та інтересів їх неповнолітніх дітей. А за невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків, батьки можуть бути притягнуті як до адміністративної (ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»), так і до кримінальної (ст. 166 «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування») відповідальності.
Покровський відділ поліції Донецької області
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