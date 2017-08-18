﻿ Ситуація у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування | ТБ КАПРІ

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 10/120; «Мар’їнка» – 50/120; «Новотроїцьке» – 30/40; «Гнутове» – 20/30.
Загалом протягом минулої доби лінію розмежування перетнули 46,7 тисячі осіб та 6,1 тисячі транспортних засобів:
«Майорське» – 10480 осіб та 1285 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 10990 осіб та 1895 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» – 9610 осіб та 1830 транспортних засобів;
«Гнутове» – 5175 осіб та 1100 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 10445 осіб.
Минулої доби через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово неконтрольованої території прослідував 1 вантажний автомобіль з гуманітарним вантажем. Транспортним засобом везли будівельні матеріали та гігієнічні набори загальною вагою понад 3,6 тонни. Вантаж жителям Донеччини був направлений від благодійної організації «Людина в біді».
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