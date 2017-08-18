﻿ Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі | ТБ КАПРІ

За даними УкрГідрометцентру, до 22 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. І такий невтішний прогноз не лише спричинить незручності для громадян, а ще й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.
Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках. Такі вчинки є вкрай небезпечними, адже під дією відкритого сонячного проміння навіть залишена скляна пляшка може спричинити займання сухої трави чи лісової підстилки, не кажучи вже про викинутий сірник або недопалок. І цього буде достатньо для того, щоб спровокувати масштабну лісову пожежу!
Так, лише впродовж минулої доби в Україні виникло 470 загорянь на відкритих територіях.
Нерідко пожежі на відкритих територіях становлять загрозу не лише для лісових насаджень та господарчих споруд, що розташовані поблизу, а й безпосередньо для громадян. Так, у Донецькій області, під час спроби самостійно загасити горіння сухої трави та сміття поблизу власної домівки, травмувалася жінка 1930 року народження. З численними опіками рук постраждалу було госпіталізовано до місцевої лікарні.
Тож, зважаючи на спекотну погоду, а також те, що пожежонебезпечний період наразі знаходиться у своїй активній фазі — загроза виникнення загорянь буде тільки зростати.
Зважаючи на такі прогнози, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїзджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.
Повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.
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