﻿ ПІД МАРІУПОЛЕМ ЗАГОРІЛАСЬ АВТІВКА | ТБ КАПРІ

Після наїзду на бордюр стели «Сталевар», автомобіль загорівся. 52-річний водій авто встиг вистрибнути з машини, а авто згоріло. Обставини події з’ясовуються.
За попередніми даними, о 00.30 водій автомобілю «ДЄУ Ланос» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бордюрний камінь стели «Сталевар». Від удару авто загорілось. Водій встиг залишити автомобіль та викликати допомогу, але автівку потушити не вдалось. Водій доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.
Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).
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