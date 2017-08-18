﻿ ПОЧАЛОСЯ БУДІВНИЦТВО ГАЗОПРОВОДУ В АВДІЇВКУ | ТБ КАПРІ

ПОЧАЛОСЯ БУДІВНИЦТВО ГАЗОПРОВОДУ В АВДІЇВКУ

| 18.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Сьогодні почалося будівництво газопроводу в Авдіївку.

 

Про це в Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації

 

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