﻿ ПОЧАЛОСЯ БУДІВНИЦТВО ГАЗОПРОВОДУ В АВДІЇВКУ | ТБ КАПРІ

ПОЧАЛОСЯ БУДІВНИЦТВО ГАЗОПРОВОДУ В АВДІЇВКУ | 18.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет Сьогодні почалося будівництво газопроводу в Авдіївку. Про це в Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Поделиться ссылкой:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне) Похожее Розповісти Додати коментар Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Ваш коментар:*Ім`я:* E-mail:* Вебсайт: Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой.