﻿ Покровск масштабно відзначить День міста і День шахтаря | ТБ КАПРІ

У Покровську День міста і День шахтаря вже традиційно святкуватимуть два дні — 26 і 27 серпня. Міська влада планує влаштувати справжнє свято в парку «Ювілейний». Про це повідомив заступник Покровського міського голови Юрій Третяк.
За словами Юрія Васильовича, 26 серпня, крім святкової програми, жителів Покровська порадують своїми виступами гурт Volna Project, Роберто Торрес, відомі діджеї. Ведучим святкового концерту стане Іван Городецький.
Після концету покровчан очікує дискотека 80-90х.
На неділю, 27 серпня, у Покровську також запланована масштабна святкова програма.
Юрій Третяк повідомив, що жителів і гостей міста очікує виїзна торгівля, конкурсно-розважальна програма, пінна вечірка, шоу фарб холі і багато іншого.
Вдень відбудуться зйомки телепрограми «Караоке на Майдані» за участю Ігоря Кондратюка. Крім того, Ігор Васильович також стане ведучим свята.
Ввечері городяни зможуть розважитись під хіти групи ESTRADARADA ( «Віті треба вийти»), Наталії Валевської, Злати Огневич і Дан Балан.
Після святкового концерту жителів і гостей міста очікує сучасна дискотека.
Закінчаться масштабні гуляння ближче до півночі святковим феєрверком.
Похожее