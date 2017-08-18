﻿ На Донеччині СБУ виявила боєприпаси російського виробництва | ТБ КАПРІ

Черговий факт використання бойовиками боєприпасів російського виробництва проти сил антитерористичної операції виявили на Донеччині співробітники Служби безпеки України.
На місці обстрілу терористами одного із селищ Бахмутського району правоохоронці знайшли два 30-мілімітрові постріли до гармати бойової машини піхоти БМП-2. Згідно з висновками експертів маркування боєприпасів свідчить про те, що вони виготовленні у 2008 році на території Російської Федерації та не перебувають на озброєнні ЗСУ.
Тривають невідкладні слідчі дії. Нагадаємо, що раніше оперативники спецслужби затримали двох терористів під час закладання міни російського виробництва в одному з громадських місць Маріуполя.
Прес-центр СБ України
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