﻿ Гороскоп на 18 августа 2017 для всех знаков Зодиака | ТБ КАПРІ

Узнайте свой гороскоп на 18 августа 2017 года, пятница.
Знак месяца — Лев (23 июля — 21 августа).
Гороскоп Овен. Сейчас для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. Это избавит вас от многих волнений и разочарований.
Гороскоп Телец. Звезды советуют Тельцу держать отчет о работе при себе, чтобы никто до него не докопался. Если вы понимаете, что все сделали правильно, то и не прокручивайте в голове сто раз одну и ту же мысль.
Гороскоп Близнецы. Множество встреч и знакомств, достаточно активная общественная жизнь могут закрутить, как в водовороте, большинство людей этого знака.
Гороскоп Рак. Не нужно слишком много работать, старайтесь побольше отдыхать. Впрочем, некоторым представителям данного знака все-таки придется засучить рукава и приняться за отложенные дела.
Гороскоп Лев. Лев будут Сама Бескорыстность, что притянет к нему массу новых людей. Только учтите, что не все из них такие «пушистые», как вам кажется.
Гороскоп Дева. Девы могут отличаться неизменной искренностью во всех жизненных ситуациях. Вы должны быть заинтересованы прежде всего в том, чтобы найти адекватную сферу применения своих способностей и получить в партнеры надежных людей.
Гороскоп Весы. Встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки могут дать позитивный результат, который превзойдет ваши ожидания. Если есть возможность, отправляйтесь за город.
Гороскоп Скорпион. Звезды советуют Скорпиону избегать легкого флирта и интимных связей. Конечно же, с вашим темпераментом сделать это будет нелегко, но нужно.
Гороскоп Стрелец. В семье все наладится: сложные отношения с родителями смягчатся, в доме станет тихо, и никто друг другу не будет мешать жить и работать.
Гороскоп Козерог. Если в этот день не удастся решить давно назревшие вопросы, не огорчайтесь. Сейчас хороший период для рутинной работы.
Гороскоп Водолей. Водолей будет таким изменчивым внутренне, что многие его просто не узнают. Постарайтесь верно донести свои мысли, а не мямлить.
Гороскоп Рыбы. Рыбы могут завязать перспективные и долгосрочные знакомства, а также добиться не менее долгосрочных заказов. Направьте все усилия на то, чтобы добиться желаемого.
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