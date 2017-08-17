﻿ Іменини 17 серпня | ТБ КАПРІ

Олексій від давньогрецького імені Алексіос — «захисник»
Андрій від давньогрецького імені Андреас, що походить від андрос — «чоловік», «людина»; також існує переклад «мужній», «сміливий», «відважний»
Денис від давньогрецького імені Діонісіос — «належить богу Діонісу»
Дмитро від давньогрецького імені Деметріос — «присвячений Деметрі (богині родючості)», «землероб»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Костянтин від латинського слова constans — «постійний», «стійкий»
Максиміліан від римського родового імені Maximilianus, яке походить від Maximus — «найбільший»
Михайло від давньоєврейського імені Міхаель — «рівний, подібний до Бога», «іспрошенний у Бога»
Семен від давньоєврейського імені Шимон — «Бог почув»
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»
Аріна від давньогрецького імені Ейрене — «спокій», «світ», «спокій»
Дарина від імені Дарейос, що походить від давньо-перських слів dāraya — «тримати», «мати» + vau — «добро» слов’янське ім’я, що походить від слова дар — «дарована», «подарована» одна з форм жіночого імені Даррен, в перекладі з ірландської мови — «скеляста гора», «невисокий»
Євдокія від давньогрецького імені Еудокіа — «благовоління»
Ірина від давньогрецького імені Ейрене — «спокій», «світ», «спокій»
Ія в перекладі з давньогрецької мови — «фіалка»
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