﻿ У Міносвіти спростували інформацію про зміну шкільних канікул | ТБ КАПРІ

У Міністерстві пояснили, що не встановлюють розклад канікул, а інформація про будь-які зміни — фейк. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила радник міністра освіти Іванна Коберник.
Вона зазначила, що Міністерство освіти і науки регламентує три речі:
«1. Старт навчального року 1 вересня.
2. Кінець — до 30 червня (увага, до 30 червня — це ніяк не означає, що всі будуть вчитися цілий червень. Це означає, що всі тести, іспити практики і т.д. повинні закінчитися не пізніше 30 червня).
3. Канікули протягом навчального року (не рахуючи літніх) повинні тривати не менше 30 днів. Решта — за рішенням школи за погодженням з місцевим органом. Тобто коли канікули, скільки днів восени, скільки навесні — вирішує школа, за погодженням з місцевою владою, а не міністерство ».
Те ж стосується семестрів або триместрів — це право школи визначати структуру навчального року.
Похожее