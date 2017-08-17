﻿ У Міносвіти спростували інформацію про зміну шкільних канікул | ТБ КАПРІ

У Міносвіти спростували інформацію про зміну шкільних канікул

| 17.08.2017 | Варто знати, Новини | Комментариев нет
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У Міністерстві пояснили, що не встановлюють розклад канікул, а інформація про будь-які зміни — фейк. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила радник міністра освіти Іванна Коберник.

Вона зазначила, що Міністерство освіти і науки регламентує три речі:

«1. Старт навчального року 1 вересня.

2. Кінець — до 30 червня (увага, до 30 червня — це ніяк не означає, що всі будуть вчитися цілий червень. Це означає, що всі тести, іспити практики і т.д. повинні закінчитися не пізніше 30 червня).

3. Канікули протягом навчального року (не рахуючи літніх) повинні тривати не менше 30 днів. Решта — за рішенням школи за погодженням з місцевим органом. Тобто коли канікули, скільки днів восени, скільки навесні — вирішує школа, за погодженням з місцевою владою, а не міністерство ».

Те ж стосується семестрів або триместрів — це право школи визначати структуру навчального року.

 

 

 

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