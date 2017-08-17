﻿ У МИРГНОРАДІ ПРОДОВЖУЮТЬ СПІВПРАЦЮ З ЄС/ПРООН У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ | ТБ КАПРІ

У МИРГНОРАДІ ПРОДОВЖУЮТЬ СПІВПРАЦЮ З ЄС/ПРООН У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ | 17.08.2017 | Варто знати, Мирноград, Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет Черговим прикладом цього стало утеплення двох багатоповерхівок у мікрорайоні Новатор, яке здійснюється на дольових засадах у тісній співпраці з ЕС/ПРООН та міською владою. При цьому ОСББ сплачують лише 5% від вартості матеріалів і робіт. Поделиться ссылкой:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне) Похожее Розповісти Додати коментар Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Ваш коментар:*Ім`я:* E-mail:* Вебсайт: Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой.