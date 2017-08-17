﻿ У МИРГНОРАДІ ПРОДОВЖУЮТЬ СПІВПРАЦЮ З ЄС/ПРООН У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ | ТБ КАПРІ

У МИРГНОРАДІ ПРОДОВЖУЮТЬ СПІВПРАЦЮ З ЄС/ПРООН У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

| 17.08.2017 | Варто знати, Мирноград, Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет

Черговим прикладом цього стало утеплення двох багатоповерхівок у мікрорайоні Новатор, яке здійснюється на дольових засадах у тісній співпраці з ЕС/ПРООН та міською владою. При цьому ОСББ сплачують лише 5% від вартості матеріалів і робіт.

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