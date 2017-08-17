﻿ «Укрзалізниця» підвищить тарифи на вантажоперевезення | ТБ КАПРІ

Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» затвердило новий проект консолідованого фінансового плану на 2017 рік, який передбачає проведення індексації тарифів на вантажоперевезення на 22,5% в жовтні. Про це йдеться в повідомленні ПАТ.
У розрахунку доходів від вантажних перевезень на 2017 рік враховано індексація тарифів на перевезення вантажів в межах України з жовтня 2017 року на 22,5%. При цьому в середньому за рік індексація тарифів на вантажні перевезення в межах України становитиме 5,6%.
У той же час проектом фінансового плану не передбачено проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів в межах України в 2017 році.
Раніше передбачалося, що індексація тарифів на вантажні перевезення (22,5%) буде проведена з 15 червня 2017.
Доопрацьований проект фінплану «Укрзалізниці» також передбачає перевезення 348,4 млн т вантажів, що менше планового завдання 2016 на 0,5% (1,6 млн тонн), але більше звіту за 2016 на 1,4% (4,9 млн тонн ).
При цьому вантажообіг запланований в обсязі 193 924,7 млн тонно-кілометрів, ріст якого передбачено у звіті на 3,4%, а до плану 2016 зменшення становить 3,3%.
Як повідомлялось раніше, новий керівник «Укрзалізниці» пообіцяв не піднімати ціни на квитки до кінця року.
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