﻿ Програма СБУ «На тебе чекають вдома» продовжує повертати до мирного життя колишніх бойовиків (ВІДЕО) | ТБ КАПРІ

Співробітники Служби безпеки України у рамках Програми «На тебе чекають вдома» повернули до мирного життя колишнього бойовика незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Правоохоронці встановили, що мешканець Донеччини у 2014 році, піддавшись на обіцянки ватажків бандугруповання так званої «ДНР» про легкий і швидкий заробіток, вступив до незаконного формування. Проте вже через тиждень він усвідомив хибність свого вибору та добровільно залишив терористів, діяльність яких не мала нічого спільного з «ідеями», задекларованими самопроголошеною владою «молодої республіки». Після довготривалого вагання чоловік вирішив довіритись Програмі СБУ «На тебе чекають вдома» та скористатися її можливостями для повернення до цивілізованого життя. Він звернувся до правоохоронних органів із заявою про скоєний злочин. Наразі чоловік знаходиться вдома зі своєю родиною на підконтрольній українській владі території та сподівається на звільнення від кримінальної відповідальності. Обставини вчиненого ним правопорушення перевіряються у рамках відповідного кримінального провадження. Звертаючись до тих, хто ще вагається повернутись на підконтрольну Україні територію, колишній бойовик висловив впевненість у тому, що незабаром завдяки Програмі СБУ «На тебе чекають вдома» він зможе розпочати мирне життя.
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