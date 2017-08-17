﻿ Олександр Турчинов: Український ОПК не постачав зброю до Північної Кореї | ТБ КАПРІ

Україна завжди дотримується всіх взятих на себе міжнародних зобов’язань, тому підприємства українського оборонного та авіакосмічного комплексу не постачали зброю та військові технології до Північної Кореї. Про це заявив Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі.
За його словами, деякі іноземні ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію щодо передачі «Південмашем» ракетних технологій до Північної Кореї.
«Ця інформація не має під собою жодних підстав, є провокативною за змістом», — сказав О. Турчинов.
Він наголосив, що Україна вважає владний режим Північної Кореї «тоталітарним, небезпечним та непередбачуваним, і підтримує всі санкції проти цієї країни».
«Україна не постачала ракетні двигуни та будь-які ракетні технології до Північної Кореї. Вважаємо, що ця антиукраїнська кампанія спровокована російськими спецслужбами для прикриття своєї участі в північнокорейських ядерних та ракетних програмах», — резюмував Секретар РНБО України.
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