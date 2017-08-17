﻿ З початку року на водоймах країни загинуло 798 людей | ТБ КАПРІ

202 українці загинуло на водоймах країни лише з початку серпня. Це майже у двічі більше, ніж за аналогічний період у минулому році. Однак, навіть така статистика не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку.
Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.
Тож, особливо прикро, коли саме маленькі громадяни травмуються або гинуть внаслідок необережності або неуважності дорослих.
Статистика свідчить також і про вражаюче збільшення кількості нещасних випадків на водоймах саме за участю дітей шкільного віку.
Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 798 людей, з яких 81 дитина. При цьому врятовано 509 людей, у тому числі 112 дітей.
Тож, аби зменшити сумну статистику загибелі на водних об’єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку. Проте, найбільш дієвим превентивним методом є власна обачність та відповідальність кожного громадянина!
Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:
- пам’ятайте — відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижче +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 — 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру;
Шановні громадяни! Дбайте про власну безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!
Прес-служба ДСНС України
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