﻿ З ПОЧАТКУ РОКУ НА ВОДОЙМАХ КРАЇНИ ЗАГИНУЛО 798 ЛЮДЕЙ | ТБ КАПРІ

З ПОЧАТКУ РОКУ НА ВОДОЙМАХ КРАЇНИ ЗАГИНУЛО 798 ЛЮДЕЙ

| 17.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

202 українці загинуло на водоймах країни лише з початку серпня. Це майже у двічі більше, ніж за аналогічний період у минулому році. Однак, навіть така статистика не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку.

 

 

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