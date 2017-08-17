﻿ Жінка, через недбалість якої помер 3-місячний малюк, проведе за ґратами понад 2 роки (ФОТО) | ТБ КАПРІ

Красноармійська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у суді під час розгляду кримінального провадження стосовно жінки, дії якої призвели до смерті немовля.
Під час судових слухань прокурором повністю доведено провину 24-річної жінки, яка проживала разом із своїм цивільним чоловіком та трьома дітьми (наймолодшому з яких було 3,5 місяці) у аварійному будинку без опалення. Горе-мати зловживала спиртними напоями та не виконувала покладені на неї законом обов’язки по догляду за дітьми — не забезпечувала нормальних побутових умов проживання та годування.
Зокрема встановлено, що фізичний розвиток наймолодшого хлопчика не відповідав його віку. Внаслідок недостатнього годування новонародженого, а також неналежного лікування у малюка діагностували білково-енергетичну недостатність, яка в подальшому призвела до синдрому раптової смерті немовляти.
Красноармійський міськрайонний суд, оцінивши надані прокурором докази, та врахувавши принципову позицію прокурора, визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України, та засудив до 2 років та 6 місяців позбавлення волі.
Довідково: у горе-матері залишилося ще двоє дітей – 3,5 та 2 років, якими зараз опікуються соціальні служби. За втручання прокуратури її позбавлено всіх соціальних виплат, які вона отримувала на дітей. На теперішній час розглядається цивільний позов про позбавлення жінки батьківських прав.
Прес-служба прокуратури Донецької област
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