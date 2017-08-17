﻿ В УКРАЇНІ ВІДКРИЛИ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКІВ КОМПАНІЙ | ТБ КАПРІ

В УКРАЇНІ ВІДКРИЛИ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИКІВ КОМПАНІЙ

| 17.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Прем’єр-міністр України повідомив про відкриття бази даних про бенефіціарів компаній, інформує прес-служба чиновника в Фейсбук.

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