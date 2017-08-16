﻿ ФОНД ДЕРЖМАЙНА ПРОДАВ КОМПАНІЇ АХМЕТОВА 25% АКЦІЙ ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО | ТБ КАПРІ

ФОНД ДЕРЖМАЙНА ПРОДАВ КОМПАНІЇ АХМЕТОВА 25% АКЦІЙ ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО

| 16.08.2017 | Сюжети | Комментариев нет

Компанія Ornex, що входить до групи компаній СКМ бізнесмена Ріната Ахметова, придбала на фондовій біржі ІННЕКС 25% акцій ПАТ ДТЕК Донецькобленерго.

 

 

 

 

 

Розповісти
﻿

Додати коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *