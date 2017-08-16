﻿ Руслану Требушкіну вдалося уникнути продовження запобіжного заходу | ТБ КАПРІ

Прокуратура не стала клопотати про продовження запобіжного заходу у відношенні Покровського міського голови Руслана Требушкіна. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Нагадаємо, 10 квітня Краматорський міський суд обрав для Руслана Требушкіна запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 днів. 6 червня по клопотанню прокуратури запобіжний захід було продовжено до 4 серпня включно.
Незважаючи на закінчення строку, прокуратура не стала повторно клопотати про продовження запобіжного заходу на підставі статті 177 Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку відсутністю ризиків (підстав вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, знищувати або спотворювати пов’язані зі справою речі або документи, незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження, робити інші дії, перераховані в ст. 177 КПК).
Досудове розслідування триває. У разі появи ризиків прокуратура може знову звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що 18 листопада 2016 року було відкрито кримінальне провадження щодо Руслана Требушкіна за ознаками злочинів, передбачених статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) і частиною 2 статті 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. 6 квітня меру Покровська було повідомлено про підозру за статтею 366-1 ККУ за внесення недостовірних відомостей до електронної декларацію про доходи за 2015 рік.
2 серпня Національне агентство з питань попередження корупції повідомило, що за результатами повної перевірки декларації Руслана Требушкіна за 2015 рік зробило обґрунтований висновок про корупційний або пов’язаному з корупцією правопорушення і направило його в прокуратуру Донецької області.
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