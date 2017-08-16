﻿ ПО ВУЛИЦІ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ОБРІЗАЮТЬ ДЕРЕВА | ТБ КАПРІ

ПО ВУЛИЦІ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ОБРІЗАЮТЬ ДЕРЕВА

| 16.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет

У Покровську проводяться комплексні заходи з благоустрою. Так по вулиці Захисників України комунальники виконують роботи з обрізки дерев.

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