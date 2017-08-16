﻿ ПОКРОВСЬКІ ЧІРЛІДЕРИ – КРАЩІ В УКРАЇНІ | ТБ КАПРІ

ПОКРОВСЬКІ ЧІРЛІДЕРИ – КРАЩІ В УКРАЇНІ

| 16.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет

Покровські спортсмени продовжують підкорювати нові вершини. Так вихованці секції чірлідінгу, центру «Спорт для всіх» стали чемпіонами України.

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