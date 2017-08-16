﻿ Мешканець с. Удачне виявив на городі схрон зброї | ТБ КАПРІ

Мешканець с. Удачне виявив на городі схрон зброї

| 16.08.2017 | Сюжети | Комментариев нет

До чергової частини зателефонував 26-річний мешканець с. Удачне та повідомив, що у власному городі «відкопав зброю та боєприпаси». На місце події прибула слідчо-оперативна група.

 

 

 

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