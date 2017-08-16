﻿ За розпалювання багаття у Покровську штрафуватимуть | ТБ КАПРІ

За розпалювання багаття у Покровську штрафуватимуть

| 16.08.2017 | Сюжети | Комментариев нет

Виконавчий комітет Покровської міської ради закликає мешканців не палити листя, гілля, сміття, не робити шкоди своєму здоров’ю та навколишньому природному середовищу.

 

 

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