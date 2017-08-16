﻿ Держава робить новий крок в подоланні тіньового ринку зайнятості | ТБ КАПРІ

Одним з пріоритетних напрямів діяльності фіскальної служби є робота з детінізації праці та заробітної плати. Адже через тіньовий ринок зайнятості держава втрачає мільйони гривень несплачених податків, а громадяни позбуваються законних соціальних гарантій.
Саме на вирішення цього питання направлена Постанова Правління Пенсійного фонду України №11-1 «Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушення законодавства про працю» (далі – Постанова), що набула чинності 11.08.2017 року.
Тепер Пенсійний фонд України, Державна фіскальна служба України й Державна служба України з питань праці будуть обмінюватися необхідною інформацією.
Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії про відомості, що містить ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю.
Дані будуть передавати щомісяця до 30 числа місяця, що випливає за звітним, у паперовому або електронному виді по каналах конфіденційного зв’язку.
Згідно з розділом IV Постанови інформація, що надається Пенсійним фондом України Державній фіскальній службі України включає дані про страхувальників, які:
– нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи;
– у звітному місяці порушили вимоги частини п’ятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині застосування ставки єдиного внеску;
– подали повідомлення про прийняття працівника на роботу, але не відобразили дані про нараховану йому заробітну плату за відповідний місяць та дату закінчення трудових відносин.
Крім того, згідно з новим Порядком органи будуть ділитися інформацією про виявлені факти порушень законодавства про оплату праці за результатами перевірок страхувальників, допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору й про вжиті заходи реагування за порушення законодавства про працю.
Для Головного управління ДФС у Донецькій області питання легалізації трудових відносин та заробітної плати вже не перший рік є одним із найважливіших напрямків діяльності.
Результатом цієї роботи став той факт, що за 7 місяців поточного року у регіоні роботодавці офіційно працевлаштували 9003 громадянина, за рахунок чого до бюджету додатково надійшло 7,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 0,8 млн грн військового збору та 5,4 млн грн єдиного внеску.
З початку року, завдяки проведеній роботі по виявленню та упередженню ухилення від оподаткування доходів громадян, до державної реєстрації залучено 1752 громадянина, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації, а до бюджету додатково сплачено більше 2,0 млн грн податків, зборів та єдиного внеску.
Оскільки неоформлені офіційно працівники не мають жодних доказів на підтвердження справжнього розміру своєї заробітної плати і трудового стажу, вони позбавлені права на достойну пенсію, соціальні пільги та виплати, гарантовані державою.
Прийняття Постанови сприятиме подоланню тіньової зайнятості, соціальній захищеності громадян.
ГУ ДФС у Донецькій області
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