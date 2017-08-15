﻿ Іменини 15 серпня | ТБ КАПРІ

Василь від давньогрецького імені Басілейос — «царський, царствений»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Кирило від давньогрецького імені Кюріллос, що походить від слова Кюріосом — «владика, володар, пан, Господь» в перекладі з перської мови — «сонце»
Платон від давньогрецького імені Платон, що походить від платюс — «широкий, широкоплечий»
Роман від латинського romanus — «римський», «з Риму», «римлянин»
Степан від давньогрецького імені Стефанос — «вінок, вінець», «корона»
Тарас російська форма грецького імені Тарасіос — «бунтівник», «бунтівник», «баламут», «неспокійний» від латинського слова taurus — «бик», «віл»
Теодор в перекладі з латинської — «дар Божий», «посланник Бога»
Федір сучасна форма грецького імені Теодорос (Теодорос, Феодорос) — «дарований Богом», «Божий дар»
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»
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