﻿ Шахта «Родинська» відновила роботу | ТБ КАПРІ

14 серпня співробітникам шахти «Родинська» ДП «Мирноградвугылля» виплатили 74% заробітної плати за червень. 15 серпня з другої зміни робота підприємства відновилася. Про це журналістам повідомив голова місцевої організації Незалежної профспілки гірників України міста Мірнограда і Покровського району Олександр Абрамов.
Нагадаємо, 10 серпня гірники 3-ої зміни відмовилися спускатися в забій, вимагаючи погашення заборгованості по заробітній платі за червень і липень.
Як пояснив директор шахти «Родинської» Віталій Майборода, шахта знаходиться в процесі ліквідації, тому з 1 червня перестала отримувати державну підтримку на собівартість. Частину заробітної плати планується виплачувати з бюджетних коштів, що виділяються на закриття підприємства. Решта — за рахунок виручки від реалізації продукції, з якої у ДП «Мирноградвугілля» складнощі: при фонді заробітної плати в 47 мільйонів гривень надходження становлять всього 25 мільйонів.
За словами Олександра Абрамова, погасити частину боргу перед працівниками шахти «Родинська» дозволили більше 2,5 мільйони гривень, отриманих з держбюджету на реструктуризацію.
15 серпня з гірниками «Родинської» зустрівся генеральний директор ДП «Мирноградвугілля» Віталій Довгаль, який пообіцяв погасити червневу заборгованість до початку третьої зміни п’ятниці, 18 серпня. Отримавши особисті гарантії керівника «Мирноградвугілля», шахтарі приступили до роботи у другу зміну.
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