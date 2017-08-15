﻿ ШАХТА «РОДИНСЬКА» ВІДНОВИЛА РОБОТУ | ТБ КАПРІ

ШАХТА «РОДИНСЬКА» ВІДНОВИЛА РОБОТУ

| 15.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

14 серпня співробітникам шахти «Родинська» ДП «Мирноградвугілля» виплатили 74% заробітної плати за червень. 15 серпня з другої зміни робота підприємства відновилася.

 

Розповісти
﻿

Додати коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *