﻿ У ПОКРОВСЬКУ МІНЯЮТЬ ДІЛЯНКУ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА | ТБ КАПРІ

У ПОКРОВСЬКУ МІНЯЮТЬ ДІЛЯНКУ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

| 15.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

У Покровську на вулиці Кільцевій тривають роботи по заміні ділянки каналізаційного колектора.

 

 

 

Розповісти
﻿

Додати коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *