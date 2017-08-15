﻿ НА ДОНБАСІ ВВЕЛИ РЕЖИМ ТИШІ НА ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖ | ТБ КАПРІ

Представники української та російської сторін Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечили дотримання режиму тиші на час ліквідації пожеж в ряді населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.
Загоряння, які загасили в населених пунктах Авдіївка, Катеринівка, Мар’їнка виникли в результаті обстрілів позицій українських військовослужбовців бойовиками і самозаймання або перекидання вогню з прилеглих полів.
Скоординовані дії сторін допомогли відвести загрозу пожежі від житлових кварталів населених пунктів, уникнути майнових втрат і людських жертв.
«Організовані спільні дії свідчать про те, що сторони здатні ефективно виконувати раптово виникаючі завдання, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій», — йдеться в повідомленні.
Похожее