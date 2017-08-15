﻿ «ЛІТfest» запрошує до участі поетів та прозаїків   | ТБ КАПРІ

30 вересня і 1 жовтня у Покровську проходитиме відкритий фестиваль-конкурс «Покровський ЛІТfest», засновниками та організаторами якого є відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради, центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка і творче об’єднання «Суцвіття».
Метою фестивалю є популяризація літератури, пошук та підтримка творчих особистостей, зміцнення творчих зв’язків між літературними об’єднаннями, поетичними клубами, самодіяльними авторами, залучення їх до участі у культурному житті міста.
Конкурсанти — члени літературних об’єднань та аматори від 18 років і старші – можуть представити до трьох власних поетичних або прозових творів, написаних бажано українською мовою. в усіх номінаціях: громадянсько-патріотична, любовна, пейзажна, гумористична, сатирична, духовна, твори для дітей, авторська пісня;
Твори надсилаються електронною поштою і подаються у друкованому варіанті разом із заявкою особисто учасником до 10 вересня 2017 року за адресою: м. Покровськ, вул. Європейська, 22; е-mail: biblioteka.ibo@i.ua. Телефони для довідок: (06239) 2-10-05; 050-508-53-11. Увага! Кожна робота оформлюється окремою заявкою.
На переможців фестивалю-конкурсу чекають дипломи та сувеніри, гала-концерт, їхні твори будуть надруковані у збірці «Покровський ЛІТfest-2017»
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