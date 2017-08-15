﻿ Дитячий бунт чи захист від дорослих? | ТБ КАПРІ

Майже 95% з них розшукані в перші 24 години. Лише на вихідних поліцейські повернули в родини 6 неповнолітніх. Навіть не зважаючи на те, що в деяких випадках батьки не відразу зверталися до поліції. Захистити дітей від біди – в стінах дому чи поза його межами – одне з головних завдань правоохоронців, які тісно співпрацюють в таких питаннях з представниками міської та районної влади.
Причини, з яких діти залишають домівки різні. Хтось йде через незначну сварку з батьками, деякі хочуть здаватися дорослими, інші – тому що там, на вулиці, безпечніше та спокійніше.
«Я не хочу повертатися додому, бо там я нікому не потрібна».
Це було перше, що почули поліцейські від 13-річної Інни з Мирнограду, яку вони шукали більше місяця. Весь цей час з нею була її подруга, батьки якої й зовсім не помітили відсутності дитини.
Інна каже, що бабуся-опікун часто випиває, провокує сварки та виганяє дитину на вулицю. У її співмандрівниці історія не менш трагічна. Мати з батьком розлучилися, і кожен зайнявся влаштуванням свого життя, зовсім забувши про доньку.
Їх помістили у медзаклад до вирішення питання про подальшу долю. Цими вихідними, поки поліцейські збирали необхідні документи для оформлення дівчат до притулку, подруги знову втекли – цього разу з лікарні. Вони настільки звикли вирішувати власні проблеми самостійно, що тепер вважають, що не потребують піклування дорослих. Тим паче, що одного разу вони, дорослі, їх уже зрадили.
«Хотів спробувати пожити без батьків».
А ось таке пояснення надав співробітникам поліції Дружківки 12-річний втікач, який більше 48 годин не ночував вдома. Мати звернулася до поліцейських через дві доби. Протягом 30 хвилин хлопець був розшуканий. Під час профілактичної бесіди із представниками ювенальної превенції, хлопець розповів, що невдовзі збирався повертатися додому, бо зголоднів. «Ночував у друга, там мене трохи годували. А мамі свого товариша я казав, що мені батьки дозволили трохи в них пожити»,- розказав маленький втікач.
Правоохоронці почали з’ясовувати причини пізнього звернення. Було встановлено, що дитина і раніше по кілька днів була відсутня, а тому матір сподівалася, що син повернеться додому самостійно.
«Посварився з невісткою, а брат не заступився».
Поскаржився поліцейським 16-річний підліток з Мангуша. 7 годин він блукав курортним районом, поки поліцейські – від оперативника до дільничного — прочісували прибережну територію. Варто підкреслити, що влітку населення Мангуша збільшується чи не в десяток разів за рахунок відпочивальників. Не кожен з них приїхав насолодитися морем. Деякі з них мають і злочинні наміри.
Бувають випадки, коли дитина загуляється та не приходить додому в обумовлений час. Деякі з батьків б’ють на спалах та телефонують на «102», інші ж чекають, поки вона повернеться. Година, дві… десять… і виклик поліцейських. Всього за 7 місяців до поліції Донеччини надійшло 328 повідомлень з проханням знайти дітей. 185 з них – містили ознаки того, що дитина дійсно безвісти зникла. В усіх інших випадках – це втрата зв’язку між дорослими та дітьми, ігнорування визначеного батьками часу на ігри і т.д.
Як би там не було, а дитина без нагляду дорослих – це підвищений ризик стати жертвою злочину чи потрапити в біду. А пізнє звернення лише додає роботи правоохоронцям та збільшує той самий ризик. Тому важливо, аби і поліція, і суспільство доклали максимум зусиль для попередження втечі дитини з дому чи навчально-виховних закладів. А для цього необхідно викоренити ті причини, які штовхають їх на це. І в більшості випадків вони ховаються за дверима домівок…
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