﻿ У РОДИНСЬКОМУ СТРАЙКУЮТЬ ШАХТАРІ | ТБ КАПРІ

У РОДИНСЬКОМУ СТРАЙКУЮТЬ ШАХТАРІ

| 14.08.2017 | Новини, Родинское, Сюжети | Комментариев нет

 

Гірники шахти «Родинська» ДП «Мирноградуголь» страйкують через невиплату заробітної плати за червень. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець

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