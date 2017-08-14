﻿ Не дай себе ошукати! | ТБ КАПРІ

Покровська ОДПІ вкотре попереджає суб’єктів господарювання, що на території регіону діють «лже-податківці». Невстановлені особи, представляючись керівництвом інспекції або уповноваженими ним особами, вчиняють протиправні дії: телефонують підприємцям та шахрайським способом намагаються отримати певні кошти та послуги, зокрема шляхом перерахування коштів на банківські карткові рахунки «для зустрічі перевіряючих з Києва». Звертаємо увагу, що зазначені особи не мають ніякого відношення до працівників інспекції.
На жаль, є випадки, коли деякі посадові особи підприємств потрапляють на «гачок» до спритних ділків. У разі надходження таких дзвінків переконливо просимо звертатися до правоохоронних органів.
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