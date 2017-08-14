﻿ Дії платника у випадку призупинення реєстрації розрахунків коригування в ЄРПН | ТБ КАПРІ

Дії платника у випадку призупинення реєстрації розрахунків коригування в ЄРПН

| 14.08.2017 | Новини | Комментариев нет

Покровська ОДПІ нагадує, що критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної чи розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 567.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування, письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у п.п. «в» п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, та які передаються таким контролюючим органом до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для прийняття відповідного рішення.

             Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН приймається та надсилається платнику податку протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів та може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

З текстом Наказу №567 Ви можете ознайомитись, скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.

 

 

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