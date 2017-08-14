﻿ ВСТАНОВЛЕНІ ВИНУВАТЦІ ПОЖЕЖІ У КІНОТЕАТРІ «МИР» | ТБ КАПРІ

ВСТАНОВЛЕНІ ВИНУВАТЦІ ПОЖЕЖІ У КІНОТЕАТРІ «МИР»

| 14.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети, Увага! | Комментариев нет

Співробітниками Покровського відділу поліції встановлені особи, які причетні до скоєння підпалу кінотеатру «Мир». У скоєнні цього правопорушення підозрюються троє неповнолітніх.

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