﻿ ВИХІДНІ ВИДАЛИСЯ «ГАРЯЧИМИ» ДЛЯ РЯТУВАЛЬНИКІВ | ТБ КАПРІ

ВИХІДНІ ВИДАЛИСЯ «ГАРЯЧИМИ» ДЛЯ РЯТУВАЛЬНИКІВ

| 14.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Минулими вихідними  сталися пожежі у Покровську, Мірнограді, селищі Шевченко і Покровському районі. Про це повідомили в ДПРЧ-51.

 

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