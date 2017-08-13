﻿ 13 серпня — День працівників ветеринарної медицини | ТБ КАПРІ

13 серпня — День працівників ветеринарної медицини

| 13.08.2017 | Новини | Комментариев нет

Складність і багатогранність завдань сучасної ветеринарії полягає в необхідності захисту тварин від різних хвороб.
Відзначивши вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища і підтримавши ініціативу Міністерства аграрної політики України, Президент Указом № 1035/2001 від 01.11.2001 встановив в Україні професійне свято — День працівників ветеринарної медицини, який відзначається щорічно у другу неділю серпня.

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