﻿ 13 серпня — День працівників ветеринарної медицини | ТБ КАПРІ

Складність і багатогранність завдань сучасної ветеринарії полягає в необхідності захисту тварин від різних хвороб.
Відзначивши вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища і підтримавши ініціативу Міністерства аграрної політики України, Президент Указом № 1035/2001 від 01.11.2001 встановив в Україні професійне свято — День працівників ветеринарної медицини, який відзначається щорічно у другу неділю серпня.
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