﻿ Іменини 13 серпня | ТБ КАПРІ

Антон від римського родового імені Antonius, що походить від давньогрецького Антао — «зустрічатися, стикатися», «вступати в бій», «змагатися» або антос — «квітка»
Арсеній від давньогрецького імені Арсеніос, що походить від слова арсен — «мужній, зрілий»
Василь від давньогрецького імені Басілейос — «царський, царствений»
Веніамін від давньоєврейського імені Біньямін — «син правої руки»
Володимир від давньоруського імені Володімѣр’ — «володѣті» (володіти) + «світ» від древнескандинавского імені Valdimárr: valdr — «володар, правитель» + mærr — «знаменитий, славний»
Вольдемар від німецьких слів: waltan — «управляти, панувати» і maren — «відомий, великий», т. Е. «Знаменитий володар» німецький аналог імені Володимир — «володіє світом»
Георгій від давньогрецького імені Георгіос, що походить від георгос — «землероб», «Обробляти землю»
Денис від давньогрецького імені Діонісіос — «належить богу Діонісу»
Єгор російський варіант давньогрецького імені Георгій — «землероб», «Обробляти землю»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Йосип від давньоєврейського імені Йосеф — «Яхве віддасть»
Костянтин від латинського слова constans — «постійний», «стійкий»
Максим від римського родового імені Maximus — «найбільший»
Микола від давньогрецького імені Ніколаос — «переможець народів»
Сергій від римського родового імені Sergius — «знатний», «високий»
Степан від давньогрецького імені Стефанос — «вінок, вінець», «корона»
Юрій від давньогрецького імені Георгіос, що походить від георгос — «землероб», «Обробляти землю»
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»
Анна від давньоєврейського імені Ханна — «милість», «благодать», «сила», «хоробрість»
Єлизавета від давньоєврейського імені Елішеба — «мій Бог — клятва», «почитающая Бога»
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