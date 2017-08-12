﻿ Іменини 12 серпня | ТБ КАПРІ

Анатолій від давньогрецького імені Анатоліос, що походить від Анатолії — «східний», «схід», «схід сонця», «світанок» так називали жителя Анатолії (давня назва Малої Азії, розташованої на сході від Греції)
Валентин від римського родового імені Valentinus, що походить від іншого родового імені — Valens — «сильний, міцний, здоровий»
Герман від латинського germanus — «братський, близький», «єдинокровний, рідний», «справжній, істинний, справжній» один з варіантів написання і вимови древнегерманского імені Германн (Херманн) — «воїн»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Лука від латинського lux — «світло»
Максим від римського родового імені Maximus — «найбільший»
Павло від римського родового імені Paulus — «скромний», малий »,« незначний »,« молодший »
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»
Ангеліна від позднелатинского чоловічого імені Ангелус, що походить від грецького Ангелос — «ангел», «вісник»
Люція від римського імені Люций, що походить від латинського lux — «світла»
Похожее