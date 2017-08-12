﻿ Гороскоп на 12 серпня | ТБ КАПРІ

Гороскоп на 12 серпня

| 12.08.2017 | Гороскоп | Комментариев нет

 

ОВЕН

Вас сповнюватиме творча енергія. Відкрийтеся новим можливостям.

ТЕЛЕЦЬ

Гарний день для романтичного побачення.

БЛИЗНЮКИ

Насолоджуйтесь життям сповна! Не зайвим буде зробити собі подарунок.

РАК

Якщо перебуваєте у стресовому стані, тоді краще  зробіть паузу і відпочиньте. Зверніть увагу на свої фінанси та кар’єру.

ЛЕВ

Вас порадують гарні новини. Ви перебуваєте в центрі перехідного періоду в житті.

ДІВА

Довіртеся сьогодні своїй інтуїції та присвятіть себе справам, які вас надихають.

ТЕРЕЗИ

Вам вдасться розв’язати конфлікт. Узагалі день сповниться гармонією.

СКОРПІОН

Будьте стриманими і просто виконуйте свої обов’язки.

СТРІЛЕЦЬ

Дуже важливий для вас день. Вам під силу впоратися з усіма справами.

КОЗЕРІГ

Виходьте за межі своїх можливостей. Думайте ширше!

ВОДОЛІЙ

Вирішуйте справи мудро та стримано.

РИБИ

Будьте уважними та ставте чимало запитань, щоби з’ясувати питання, яке вас хвилює.

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